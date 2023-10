Netflix gaat zich meer richten op het uitzenden van sportevenementen. Op 14 november wordt er een speciaal golftoernooi uit Las Vegas uitgezonden op de streamingdienst.

The Netflix Cup

Het golftoernooi met dit titel ‘The Netflix Cup, clash of wheels and irons’ wordt gespeeld in de nacht van dinsdag 14 november op woensdag 15 november. In het weekeinde daarna wordt de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas verreden. Formule 1-coureurs Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris en Carlos Sainz zullen aan dit speciale toernooi meedoen. De coureurs worden gekoppeld aan golfers Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa en Justin Thomas uit de PGA Tour. De wedstrijd vindt plaats op Wynn Golf Club in Las Vegas en is dus live te zien op Netflix rond 0.00 uur (nacht van 14 op 15 november).

Sport

Netflix besteedt veel aandacht aan zowel de Formule 1 en het golf uit de PGA met de documentaires ‘Drive to Survive‘ en ‘Full Swing’.

Video: