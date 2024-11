Ziggo gaat samenwerken met Netflix en komt met een nieuw pakket: Netflix & Ziggo Sport Totaal-pakket.

Combineren

De bundel combineert Netflix, bekend van series als Wednesday en sportdocumentaires zoals Beckham, met Ziggo Sport Totaal, dat live sport uitzendt, van meer dan 500 wedstrijden in het UEFA Europees clubvoetbal tot racing. “We willen onze klanten altijd het beste bieden in sport en entertainment. Met deze bundel brengen we een totaalervaring die sport-, film- én serieliefhebbers zal aanspreken,” zegt Robin Kroes, directeur consumentenmarkt bij VodafoneZiggo.

Bundel

De Netflix & Ziggo Sport Totaal-bundel is beschikbaar voor € 19,95 per maand (met Netflix Standaard), een structureel voordeel van € 8,99 per maand. Nieuwe klanten profiteren de eerste drie maanden van een speciale introductieaanbieding: 14,95 euro per maand.

Meer informatie vind je hier.