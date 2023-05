Diverse abonnees van Netflix in Nederland hebben een email ontvangen waarin wordt aangegeven dat het niet meer is toegestaan om het account van de streamingdienst te gebruiken buiten het eigen huishouden.

Huishouden

“Je Netflix-account is bedoeld voor jou en de mensen waar je mee woont (je huishouden). Je kunt makkelijk Netflix kijken wanneer je onderweg of op reis bent, op je persoonlijke apparaten of op een tv in een hotel of vakantiehuis“, aldus de streamingdienst in de email.

Toeslag

Abonnees die wel hun account wel willen delen buiten hun eigen huishouden moeten een toeslag gaan betalen van 3,99 euro per lid. Dit kan alleen voor de abonnementen Standaard (11,99 euro per maand) en Premium (15,99 euro per maand).

Nederland is niet het eerste land in de wereld waar Netflix actie onderneemt tegen het delen van een account buiten het huishouden. In Spanje, Portugal, Canada en Nieuw-Zeeland is Netflix

al eerder begonnen met het aanschrijven van klanten die hun account buiten het huishouden hebben gedeeld.

Meer informatie via de website van Netflix.