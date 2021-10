Het kickboksduel tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik is zaterdagavond alleen via een betaalde livestream te zien. Het duel wordt niet op televisie uitgezonden. De wedstrijd maakt onderdeel van het evenement GLORY COLLISION 3.

GLORY COLLISION 3

Vanavond wordt er in de GelreDome in Arnhem gevochten om de wereldtitel bij GLORY tussen Rico Verhoeven en Ben Saddik (The Goliath). Het wereldtitelgevecht vormt de voltooiing van de trilogie tussen de twee grote rivalen. De tussenstand is 1-1 na een overwinning voor Ben Saddik in 2011 en voor Rico Verhoeven in 2017.

Livestream

De wedstrijd is vanavond alleen te zien via online stream. Hiervoor moet wel een speciaal online toegangsticket worden gekocht voor een kleine 20 euro via GLORY.

KIJK.nl

Voorafgaand aan de titelstrijd tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik is het voorprogramma gevuld met diverse kickbokswedstrijden onder de noemer GLORY 79. Al deze wedstrijden zijn in Nederland live en gratis te volgen via KIJK.nl. De wedstrijden beginnen rond 18.00 uur.

