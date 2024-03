Zaterdagavond is het kickboks-evenement GLORY Grand Prix live te zien op Videoland. De livestream begint rond 18.30 uur. Ook Rico Verhoeven is tijdens dit toernooi van de partij.

Rico Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het zaterdag tijdens de ‘GLORY Grand Prix’ in de Gelredome in Arnhem in zijn eerste partij op tegen Sofian Laïdouni. Bij de loting koos de Nederlander de Franse zwaargewicht uit als eerste opponent. Verhoeven, die eind december zijn contract bij GLORY met drie jaar verlengde, kreeg van de organisatie een wildcard voor de Grand Prix, een toernooi met acht zwaargewichten, die op één avond uitmaken wie er met de titel vandoor gaat.

Naast Verhoeven en Laïdouni doen Tariq Osaro, Levi Rigters, Nabil Khachab, Bahram Rajabzadeh, Uku Jürjendal en Benjamin Adegbuyi mee. Zij strijden om om de hoofdprijs van 500.000 dollar.