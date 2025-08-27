Per 1 september is GLXY.RADIO in een groter deel van Nederland te beluisteren via de FM. Daarnaast zal GLXY.RADIO meer radiokanalen gaan uitzenden via FM en DAB+.

Uitbreiding

De eigenaar van GLXY.RADIO heeft bij de onlangs gehouden frequentieveilingen voor regionale FM– en DAB+-frequenties een aantal pakketten verworven in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Per 1 september zal GLXY.RADIO te horen zijn in een groter uitzendgebied via FM en DAB+. Zo zal GLXY.RADIO zelf niet alleen in Noord-Holland en Flevoland via de FM te beluisteren zijn maar ook in Zuid-Holland en delen van Utrecht.

Op de bestaande FM-frequenties van GLXY.RADIO in Noord-Holland zal het programma KISS FM te horen zijn vanaf 1 september. KISS FM zal ook gaan uitzenden via DAB+ in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

GLXY.STATE

Naast GLXY.RADIO zal in de regio Amsterdam via de FM (93.3 MHz) ook de radiozender GLXY.STATE te horen zijn. Deze radiozender gaat aandacht besteden aan de Nederlandse hip-hop scene. Deze radiozender zal via DAB+ ook te horen zijn in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

DAB+

Daarnaast zullen in Noord-Holland en Flevoland via DAB+ de radiozenders GLXY Throwback Radio en The Groove vanaf 1 september te horen zijn.

Meer informatie via deze website.