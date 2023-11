In de maand december kunnen klanten van KPN kijken naar gratis films. De 10 gratis films zijn de hele maand december te bekijken door de klanten van KPN.

Belonen

KPN beloont haar klanten onder de noemer ‘Kadootje voor jou’ waar ook deze actie onderdeel van uit maakt.

Films

De films A Promise, Child 44, Cosmopolis, Killer Joe, Old Henry, Rundfunk: Jachterwachter, Sing Street, De Sneeuwkoningin 2, The Homesman en The Secret: Dare to Dream zijn in de maand december gratis te zien. Meer informatie over de betreffende films vind je hier.

Kijken

Op de website van de aanbieder hoe je films via de digitale ontvanger kan bekijken. Eerder was al bekend geworden dat de muziekzender 192TV in de maand december gratis is te zien voor alle klanten van de aanbieder als ‘Zender van de Maand’