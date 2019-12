Groeistad Radio sluit 2019 af met 80’s Top 100

Radiozender Groeistad Radio zendt vandaag tussen 10.00 en 18.00 uur de 80’s Top 100 uit. De dag wordt tussen 18.00 en 20.00 uur afgesloten met een terugblik op 2019. De radiozender is te beluisteren in een deel van de Randstad via de middengolf en wereldwijd via Internet.

Traditie

Het is al een aantal jaren een traditie dat rond de feestdagen aan het einde van het jaar met een speciale programmering wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar door Groeistad Radio. Vandaag, de laatste zondag van 2019, komt de radiozender met de 80’s Top 100.

Programmering

Tussen 10.00 en 18.00 uur is vandaag, zondag 29 december, de 80’s Top 100 te horen op Groeistad Radio gepresenteerd door Rob van Delft, Rene Dupont, Peter de Graaf en Timothy Meurink. De dag wordt tussen 18.00 en 20.00 uur afgesloten met een terugblik op het jaar 2019. De presentatie van dit programma is in handen van Paul Vleghaar, Marc Jacobs én zanger Jacques Herb

Luisteren

Groeistad Radio is in een deel van de Randstad te horen via de middengolf (675 kHz) en wereldwijd via Internet. Daarnaast is er een livestream via Youtube beschikbaar.

