Vanavond, vrijdag 5 november, is er weer een Soulshow Tribute Show te horen op Groeistad Radio. Ook Ferry Maat heeft een inbreng in deze speciale uitzending.

Soulshow-fans

Het programma wordt vanavond gepresenteerd door Rob Bedijn en Marc Jacobs. Rob Bedijn en Marc Jacobs Soulshow-fans van het eerste uur. Om hun liefde voor de Soulshow kenbaar te maken zenden zij periodiek een zogenaamde Soulshow Tribute Show uit. Ook vanavond, vrijdagavond 5 november, is er een show te horen. Het speciale programma wordt uitgezonden tussen 20.00 – 22.00 uur op de online radiozender Groeistad Radio.

Ferry Maat

Ferry Maat zal niet live aanwezig zijn in de studio van Groeistad Radio maar wel telefonisch inbreng hebben in het programma. Maat is zelf nog actief in de radiowereld met zijn online radiozender Soulshow Radio.

Luisteren

Luisteren naar Groeistad Radio kan wereldwijd via Internet.

