Ferry Maat’s online radiozender Soulshow Radio bestaat vijf jaar

Vandaag, 13 mei 2020, bestaat de online radiozender Soulshow Radio van Ferry Maat op de kop af vijf jaar.

“Nu of nooit”

“De keuze voor een internetversie van de Soulshow was vijf jaar geleden ‘nu of nooit’, aldus oprichter Ferry Maat. “Wat is er mooier dan je eigen radiostation te runnen, te kunnen doen waar je zin in hebt zonder op de vingers getikt te worden door managers. Radiobaasjes die er voor ‘doorgeleerd’ hebben om muzikale eenheidsworsten te creëren en doelbewust de ziel uit de radio te halen.”

Luisterpubliek

Soulshow Radio heeft in de afgelopen vijf jaar een vast luisterpubliek opgebouwd, door de combinatie van de bekende Soulshow classics en nieuwe muziek.

Erfenis

Ferry Maat: “Het internet radiostation brengt 24 uur per dag de erfenis van ruim 47 jaar Soulshow. Generaties zijn ermee opgegroeid. Tieners van toen, waaronder zelfs Koning Willem Alexander die onlangs bij een bezoek aan de NPO-Radio 2 studio de woorden Soulshow en Ferry Maat spontaan en met veel waardering uitsprak.”

Reclame

Sinds kort is de radiozender aangesloten bij de reclame-verkooporganisatie E Power. “Soulshow Radio is een prachtige aanwinst voor ons pakket van digitale radiostations en een mooi platform voor adverteerders die sympathiseren met de muziek en de sfeer van de Soulshow”, aldus Jan Lagrouw, directeur van E Power.

Soulshow Radio is te beluisteren via https://www.soulshow.nl/ of via deze pagina.

Sociale media: