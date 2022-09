Groeistad Radio is sinds kort weer te beluisteren op de middengolf: echter niet in de regio rond Den Haag maar in Zeeland.

Groeistad

Groeistad Radio was in de periode 1981-1986 populair in Zuid-Holland als vrije radiozender. De piraat uit Zoetermeer viel op door het frisse geluid en de opvallende jingles van Top Format. Vanaf medio 2017 is de radiozender een aantal jaren te beluisteren geweest op de middengolf in de regio rond Den Haag. Deze uitzendingen zijn een dik jaar geleden stopgezet. De radiozender bleef echter wel actief via Internet.

Terneuzen

Sinds dit weekeinde is Groeistad Radio weer te beluisteren via de middengolf. De radiozender zendt echter nu uit vanuit Terneuzen op 846 kHz. Wereldwijd kan de radiozender nog steeds worden beluisterd via Internet.