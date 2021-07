Ferry Maat’s Soulshow ook te beluisteren via NH Gooi Radio

Vanaf nu is iedere vrijdagavond tussen zes en acht uur de Soulshow van Ferry Maat te beluisteren op NH Gooi radio. Vorige maand werd al bekend gemaakt dat Ferry Maat’s Soulshow in de regio Amsterdam elke zaterdagmiddag te beluisteren is via de lokale omroep van Ouder-Amstel: Jamm FM.

Bijna 50 jaar

Ferry Maat’s Soulshow is al bijna 50 jaar een begrip bij iedere liefhebber van soul-, funk- en discomuziek. De Soulshow begon in 1973 bij Radio Noordzee Internationaal. Daarna was het programma onder meer te horen op Radio 3 (TROS), Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en als laatste op Sublime FM in 2013. In 2015 richtte Ferry zijn eigen internet radio station Soulshow Radio op. Ferry woont inmiddels op Bonaire en zal de Soulshow wekelijks vanaf dit Caribische eiland maken.

Groot plezier

NH Gooi verwacht een hoop luisteraars in Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en in de andere Gooise gemeenten een groot plezier te doen met het uitzenden van deze legendarische radioshow.

