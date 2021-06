Ferry Maat’s Soulshow wekelijks te horen op Jamm FM

Ferry Maat keert terug op de Nederlandse radio. De Soulshow is vanaf dit weekend elke zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur te beluisteren op Jamm FM. Jamm FM, de lokale omroep van de gemeente Ouder-Amstel, is te beluisteren in de regio Amsterdam via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.

Soul-, funk- en discomuziek

Ferry Maat’s Soulshow is al bijna 50 jaar een begrip bij iedere liefhebber van soul-, funk- en discomuziek. De Soulshow begon in 1973 bij Radio Noordzee Internationaal. Daarna was het programma onder andere te horen op Radio 3 (TROS), Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en als laatste op Sublime FM in 2013. In 2015 richtte Ferry zijn eigen internet radio station ‘Soulshow Radio’ op, 24 uur per dag te beluisteren via soulshow.nl. Zaterdag keert Ferry Maat’s Soulshow weer terug op de Nederlandse radio bij Jamm FM.

Ferry zal de Soulshow wekelijks vanuit zijn huidige woonplaats Bonaire maken. De Soulshow past naadloos in de programmering van Jamm FM, de zender staat muzikaal geheel in het teken van soul, funk, disco en dance.

“Enorm blij”

Ferry Maat: “Ik ben enorm blij dat ik na 8 jaar weer terugkeer op de Nederlandse radio bij een zender die qua muziek sterk beïnvloed is door de erfenis van de Soulshow!”