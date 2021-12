Vandaag is op RTV Drenthe de lijst De Drentse 1000 van start gegaan. Op RTV Noord is de komende dagen de Grunneger 1000 te volgen.

De Drentse 1000

Tot en met 31 december zendt Radio Drenthe de Drentse 1000 uit: dé hitlijst met de muzikale smaak van Drenthe. “Een lijst waarin het hoogst genoteerde nummer van Madonna zomaar genoegen kan moeten nemen met een plekje achter Henk Wijngaard.“, aldus de regionale omroep. De afgelopen periode kon er gestemd worden op de lijst. De lijst is te volgen via de radiozender van de regionale omroep die te beluisteren is via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie op deze website.

Grunneger 1000

Ook dit jaar gaat de regionale omroep RTV Noord uit Groningen de Grunneger 1000 uitzenden. De lijst bevat de 1000 populairste klassiekers van de luisteraars van de regionale omroep en is tot en met Oudejaarsdag te horen op de regionale omroep. De lijst is te volgen via de radiozender van de regionale omroep die te beluisteren is via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie op deze website.

