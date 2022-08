De Drentse entertainer en muzikant René Karst krijgt een eigen programma op Radio Drenthe. Iedere zaterdag is Karst tussen 14.00 en 16.00 uur te beluisteren met het programma Karstival.

“Elke week een feestje”

‘Ik wil graag elke week een feestje van twee uur maken, een soort festival, maar dan van mijzelf’, aldus Karts.

Meer veranderingen

De regionale omroep Radio Drenthe voert van maandag 5 september meer wijzigingen door. Vanaf maandag begint Judith Regendorp om 07.00 uur met Goedemorgen Drenthe. Om 09.00 uur Koffie en Keuvelen met veel muziek van Nederlandse bodem met Wim Boer, gevolgd door het programma Anouk in de Middag. Studio Steenbergen tussen 15.00 en 18.00 uur begint in het eerste uur met veel muziek uit de jaren ‘60 en ‘70. Johan Derksen sluit de dag tussen 18.00 en 19.00 uur zoals gebruikelijk af met blues en americana in Muziek voor Volwassenen.

Weekeinde

In het weekend kun je naast de bestaande programma’s luisteren naar De Boer op, de Ziezozaterdagshow en Karstival. En op zondag tussen 18.00 en 19.00 uur mooie muziek van Johan Derksen in De nalatenschap van Harry Muskee.

“Beter aansluiten op publiek”

Dink Binnendijk, directeur/hoofdredacteur van de regionale omroep: ‘Zo af en toe moet je de programma’s tegen het licht houden en kijken waar je nog beter kunt aansluiten bij het publiek van Radio Drenthe. Met deze aanpassingen hopen we de luisteraars een groot plezier te doen.’

Meer informatie vind je hier.