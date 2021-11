RTV Drenthe gaat iets nieuws doen tijdens de laatste week van het jaar: de regionale omroep gaat de Drentse 1000 uitzenden.

Muzikale smaak van Drenthe

Van Eerste Kerstdag tot en met Oudejaarsdag, 25 tot en met 31 december, zendt Radio Drenthe de Drentse 1000 uit: dé hitlijst met de muzikale smaak van Drenthe. “Een lijst waarin het hoogst genoteerde nummer van Madonna zomaar genoegen kan moeten nemen met een plekje achter Henk Wijngaard.“, aldus de regionale omroep. Vanaf 19 november kunnen luisteraars hun favoriete nummers insturen via drentse1000.nl.

Drentse 1000 Café

Van 25 tot en met 31 december wordt de Drentse 1000 elke dag uitgezonden van 6.00 uur tot 18.00 uur. De hitlijst is daarnaast niet alleen te beluisteren via Radio Drenthe, maar de presentatie ervan vanuit het Drentse 1000 Café is ook live te bekijken via Dag TV op TV Drenthe.

Meer informatie via de website van de regionale omroep.