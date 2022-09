Sinds 1 september is Radio Drenthe niet overal goed meer te ontvangen via de digitale ether (DAB+) in een deel van haar verzorgingsgebied. Voor de ontvangstproblemen is nu een tijdelijke oplossing gevonden.

Herindeling

Per 1 september is de digitale etherindeling voor publieke en commerciële regionale radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders hebben nu een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad.

Werkzaamheden

De afgelopen periode is zenderexploitant Broadcast Partners druk bezig geweest met het aanpassen van diverse zenders. Daarnaast zijn er diverse nieuwe steunzenders in gebruik genomen. Per 1 september is de nieuwe indeling actief. Nog niet alle netwerken zijn volgens Broadcast Partners volledig operationeel. Alleen de netwerken in Zeeland/Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant/Limburg zijn volledig operationeel. Voor de overige netwerken moeten er nog extra steunzenders operationeel worden. Tussen nu en 1 januari 2023 moeten de netwerken op volledige “sterkte’ draaien.

Radio Drenthe

Radio Drenthe zendt sinds 1 september uit via het nieuwe netwerk voor de provincies Drenthe en Groningen op kanaal 7C. Voor dit netwerk moeten er echter nog twee steunzenders in gebruik worden genomen: Smilde en Meppel. Een deel van de provincie heeft momenteel geen goede dekking van het DAB+netwerk op kanaal 7C.

Om de ontvangstproblemen tijdelijk op te lossen zendt Radio Drenthe nu ook tijdelijk uit via het netwerk voor de provincie Friesland (kanaal 5A). Dit netwerk heeft wel een steunzender in de regio rond Assen. Er wordt uitgezonden met een uitzendkwaliteit van 64 kbps. In andere delen van de provincie is de regionale omroep te beluisteren via kanaal 7C in een kwaliteit van 96 kbps. Wanneer de steunzenders in Smilde en Meppel gereed zijn zullen de uitzendingen Radio Drenthe via kanaal 5A worden stopgezet.