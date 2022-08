Dit jaar bestaat de Haagse vrije radiozender Tempo Radio 25 jaar en dat viert de radiozender met een feest voor haar luisteraars.

25 jaar

Tempo Radio begon in 1997 met haar uitzendingen in de Haagse ether. Na een tijdje afwezig te zijn geweest in de ether zendt de radiozender sinds enige tijd weer met enige regelmaat uit via de FM op 106.7 MHz. De radiozender zendt voor namelijk hardcore dancemuziek uit en is ook te beluisteren via Internet.

Feest

Om het 25-jarig bestaan te vieren wordt er op zaterdag 16 september ‘The Reunion Party’ gevierd in Club Magistrat in Den Haag. Binnenkort wordt er meer bekend over de optredens tijdens het feest.

Radio Stad Den Haag

Niet alleen Tempo viert dit jaar een feestje: ook Radio Stad Den Haag viert dit jaar een feestje: de radiozender bestaat veertig jaar en viert dit met een feest in Sir Winston Club op zaterdag 17 september. Radio Stad Den Haag zendt sporadisch nog uit via de ether in de regio Den Haag op 97.2 MHz maar is 24 uur per dag, 7 dagen per week te horen via Internet.