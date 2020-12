Half januari oplossing voor trage ontvanger KPN Interactieve Televisie

KPN verwacht half januari 2021 een oplossing te kunnen uitrollen voor de trage ontvangers voor haar Interactieve Televisie-platform.

Verbetering

KPN bracht op 10 december nieuwe software uit voor haar ontvangers van Interactieve Televisie. Het gaat om ontvangers van het type Arcadyan HMB2260 en Arris 2952V2. Deze nieuwe software moest zorgen voor een verbetering in de traagheid die klanten ondervonden in het gebruik van de tv-gids. Soms moesten abonnees een kleine 10 seconden wachten alvorens de tv-gids te gebruiken was. Na de update is deze wachttijd teruggebracht tot een 2 à seconden.

Problemen

Nadat de software was uitgerold door KPN kwamen er echter nieuwe problemen naar boven. Gebruikers klaagden over foutmeldingen bij het gebruik van de ontvanger en de tv-gids was

bij een aantal klanten helemaal niet meer bruikbaar. Daarnaast konden abonnees hun opnames niet meer terugkijken. Dit leverde KPN een groot aantal storingsmeldingen op. Door de problemen heeft KPN besloten de software-update van 10 december weer terug te draaien.

Klachten

Sindsdien zijn er veel klachten over de traagheid van de ontvangers Arcadyan HMB2260 en Arris 2952V2. Niet alleen KPN maar ook klanten van Telefort en XS4ALL maken gebruik van dit televisieplatform. Aanbieder XS4ALL meldt nu op haar storingspagina dat er ‘midden januari’ een update valt te verwachten waarmee de problemen voorbij moeten zijn.