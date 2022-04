HBO Max heeft vandaag de eerste Nederlandse Max Original aangekondigd: FBoy Island. Lisa Loeb zal de Nederlandse versie van de Max Original serie FBoy Island presenteren en bestaat uit tien afleveringen.

FBoy Island

FBoy Island is bedacht door Elan Gale (The Bachelor franchise) en volgt drie vrouwen die naar een tropisch eiland afreizen waar zij worden vergezeld door 16 mannen – 8 zelfverklaarde “Nice Guys” op zoek naar liefde, en 8 zelfbenoemde “FBoys”, die er zijn om te strijden voor een aanzienlijke geldprijs.

In deze datingshow met een flinke dosis humor navigeren de vrouwen samen door de datingpool in de hoop de ware liefde te vinden. Naarmate de serie vordert, wordt alles onthuld: wie is een Nice Guy, wie is een FBoy en voor wie kiezen de vrouwen uiteindelijk?

Naast de Nederlandse versie zijn er ook Spaanse, Zweedse en Deense versies van FBoy Island in de maak.