Het Geluid van Qmusic is geraden voor 48.100 euro

Vandaag is Het Geluid van Qmusic geraden. De winnaar, Jos (24) uit Oisterwijk wint hiermee 48.100 euro.

456 foute antwoorden

Na 456 foute antwoorden wist de 24-jarige Jos uit Oisterwijk vandaag te melden dat Het Geluid van Qmusic ‘het vastklikken van een ruitenwisserblad op de ruitenwisserarm’ was. Dit leverde hem een bedrag van 48.100 euro op.

“Ik hoor het elke dag”

De 24-jarige Oisterwijker mocht zijn antwoord in de show van Qmusic-dj Wim van Helden vertellen. De reden dat hij het wist, is dat hij het elke dag hoort. Hij is namelijk werkzaam bij een autobedrijf. Hij en zijn collega’s waren samen tot de conclusie gekomen dat dit Het Geluid moest zijn. “Je collega’s kunnen dus rekenen op een taart?” vraagt Wim van Helden, waarop Jos bevestigend antwoordt.

28e editie

Dit was het 28ste Geluid sinds de start van het populaire radiospel in 2007. Het radiospel is nog niet voorbij voor dit jaar. Morgen start in de ochtendshow van Mattie en Marieke een nieuw geluid.

Foute antwoorden

De Q-dj’s namen een aantal van de foute geluiden op en combineerden die met de populairste track uit de Top 40 van dit jaar: ‘Blinding Lights’ van The Weeknd. Deze video vind je hier.

Meer informatie over Het Geluid van Qmusic vind je hier.

Video: