Hila Noorzai en Jordi Warners krijgen allebei eigen soloshow

Qmusic dj’s Hila Noorzai en Jordi Warners krijgen vanaf maart allebei een eigen soloshow op Qmusic. De zendergeeft hiermee ruimte aan de twee talenten om zich verder te ontplooien.

Hila Noorzai

Hila Noorzai is sinds 2017 te horen op Qmusic, waar ze meerdere shows maakte, onder andere met Joost Swinkels. Naast haar werk bij de radiozender is Noorzai ook te zien als presentatrice van de AD Ochtendshow to go. Zij zal vanaf maart te horen zijn op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 12.00 uur. Ze vervangt hiermee Kimberley Dekker, die Qmusic verlaat.

Jordi Warners

Jordi Warners stapte vorig jaar over naar Qmusic, na jarenlang radio gemaakt te hebben bij SLAM! Hij werd daarvoor twee keer genomineerd voor de prestigieuze Marconi Award voor Aanstormend Talent. Sinds vorig jaar is hij op zaterdag en zondag te horen van 18.00 tot 21.00 uur, waar hij ook de komende tijd zijn programma zal maken.

“Mooie stappen”

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Hila heeft de laatste tijd mooie stappen gemaakt en bewezen dat ze, zowel op beeld als op radio een groot talent is. Ook Jordi is een veelzijdig talent en heeft zich in korte tijd het Q-DNA eigen gemaakt. Beiden zijn klaar voor een soloshow op een van de grootste radiostations van Nederland.”

Kimberley Dekker

Kimberley Dekker gaat haar geluk buiten radio beproeven en zal nog te horen zijn bij Qmusic op invalbasis.