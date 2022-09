Tot en met maandag staat de Amsterdam RAI in het teken van de International Broadcasting Convention (IBC). De IBC is de beurs voor professionals die zich bezighouden met het creëren, beheren en leveren van elektronische media en entertainment. Elk jaar trekt de beurs meer dan 50.000 geïnteresseerden uit landen over de gehele wereld.

Twee jaar afwezigheid

In verband met het coronavirus is de beurs de afgelopen twee jaar niet doorgegaan. Vandaag gaan de deuren van de IBC weer open. Tot en met maandag 12 september is de beurs geopend. Tijdens de beurs zijn er ook diverse presentaties bij te wonen.

Broadcast Partners afwezig

Op de beurs zijn meer dan 1000 bedrijven te bezoeken bij hun stands. Broadcast Partners is dit jaar afwezig op de beurs. Het bedrijf heeft wel een apart programma in de zendmast van de RAI.

Meer informatie

Meer informatie over de beurs is te vinden op de website van het evenement. Het evenement beschikt ook over een eigen Youtube kanaal.