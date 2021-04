Jan Smit en Erik de Zwart nieuwe voice-overs RADIONL

Jan Smit en Erik de Zwart zijn sinds vandaag de nieuwe voice-overs van de regionale commerciële radiozender RADIONL.

Visitekaartje

“De twee vormen daarmee het nieuwe visitekaartje van de populaire radiozender en zullen veelvuldig te horen zijn“, aldus de radiozender in een persbericht. Het Nederlandstalige radiostation heeft tegelijk met de nieuwe stemmen ook een nieuwe slogan geïntroduceerd: ‘Altijd AAN!’.

Nieuwe stem

De nieuwe vormgeving is ‘in-house’ geproduceerd door audiovormgever Marcel de Vries, daarnaast ook presentator van het ochtendprogramma Morgenstond: “Met de komst van de nieuwe slogan ‘Altijd AAN!’, vinden we dat het tijd geworden is voor een nieuwe stem voor RADIONL. Die stem, dat werden er twee! We zijn erg blij met de komst van Jan Smit en Erik de Zwart. Jan voor de vrolijke ‘Nederlandse’ noot en Erik als legendarische maar ook ‘vertrouwde’ stem. Het was zeer prettig om met deze vakmensen samen te werken en zij gaan er met hun stem voor zorgen dat RADIONL fris en eigentijds klinkt en daarmee voor ons luisteraars prettig is om naar te luisteren”

‘Altijd AAN’.

Nico Silvius, directeur van RADIONL: “Onze nieuwe slogan kun je op twee manieren lezen. Onze luistertijd is bovengemiddeld, bij werkend Nederland staat RADIONL altijd aan, thuis, op het werk en onderweg. Luisteraars kiezen bewust voor ‘hun’ RADIONL waarbij de radio vroeg in de ochtend aan gaat en pas ’s avonds weer uit. Tegelijkertijd zeggen we met ‘Altijd AAN’ dat er altijd wat gebeurt op RADIONL”.

