Jurgen van den Berg gaat werken voor Omroep MAX en verlaat de NOS. Hij gaat een nieuw programma voor Omroep MAX presenteren op NPO Radio 1.

Nieuw middagprogramma NPO Radio 1

Omroep MAX komt in januari met een nieuw middagprogramma van maandag tot en met donderdag op NPO Radio 1. Het programma Villa VdB, dat tussen 14.00 uur en 15.30 uur wordt uitgezonden, wordt gepresenteerd door de nieuwe MAX-presentator Jurgen van den Berg, geflankeerd door Sophie Verhoeven.

“Veel zin”

Jurgen van den Berg: “Ik heb ongelooflijk veel zin om dit nieuwe radio-avontuur aan te gaan. Ik moest de afgelopen tijd vaak terugdenken aan de jaren’80 film Cocoon van regisseur Ron Howard. Echt zo’n feelgood film, waarbij een groep senioren een enorme energie-boost krijgt nadat ze ’s nachts stiekem baantjes zijn gaan trekken in een zwembad in de buurt. Vergelijkbare energie heb ik gekregen uit de gesprekken met MAX. En ik heb helemaal een goed gevoel omdat m’n huidige collega Sophie Verhoeven meeverhuist naar Villa VdB en voor- en achter de schermen een belangrijke rol gaat vervullen. Ze wordt daarmee straks de op één-na-belangrijkste vrouw in m’n leven”.

Uitbreiding

Met de nieuwe middagshow krijgt MAX extra uren op NPO Radio 1. Naast de Nachtzuster in de zaterdagnacht, Nieuwsweekend op zaterdagochtend, en de Perstribune op zondagmiddag, is MAX vanaf januari ook doordeweeks te horen op deze zender.

