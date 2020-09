Kabelnoord gaat geen glasvezel aanleggen in buitengebied Heerenveen

Telecombedrijf Kabelnoord gaat toch geen glasvezel aanleggen in het buitengebied rond Heerenveen. Dit bericht de Leeuwarder Courant.

Tweede aanbieder

Oorzaak van het niet doorgaan van de aanleg is het feit dat een tweede bedrijf ook in het gebied glasvezel gaat aanleggen. De andere aanbieder, De Digitale Stad, gaat in samenwerking met onder andere KPN, het gebied van glasvezel voorzien. Voor Kabelnoord heeft het aanleggen van een tweede netwerk te weinig meerwaarde.

“Geen goede investering”

„Een tweede glasvezelnetwerk in het buitengebied is nooit een goede investering. Voor ons is dit jammer, want we zouden graag aanleggen en we hebben ook al heel veel tijd in de voorbereiding gestoken. We hadden de aanleg samen met Digitale Stad willen doen, maar die trekt nu alles naar zich toe. Voor Heerenveen kan het gunstig zijn, voor Kabelnoord is het een teleurstelling.”, aldus directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord tegenover de Leeuwarder Courant.

Scherpenzeel

In Scherpenzeel gaan wel twee aanbieders glasvezel aanleggen. Zowel KPN NetwerkNL als Delta Fiber willen in de gemeente Scherpenzeel supersnel Internet via glasvezel gaan aanbieden. De aanleg van Delta Fiber start nog dit jaar. In 2018 heeft Delta Fiber een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Scherpenzeel uitgerold.

Regio Alphen aan den Rijn

Delta Fiber heeft ook plannen om glasvezel aan te leggen in een aantal kleine kernen rond Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland) aldus lokale omroep Studio Alphen. Het zou gaan om de kernen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. ‘Als 35 procent van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 9 december een abonnement afsluit bij een van de telecomaanbieders, komt er glasvezel’, meldt DELTA Fiber Netwerk.