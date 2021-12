Kabelnoord stopt met de dienstverlening in Groningen. Klanten in Groningen ontvangen in december een brief waarin staat wat de achtergrond voor deze keuze is.

Kabelnoord

Kabelnoord biedt televisie, telefonie en Internet in delen van de provincies Friesland en Groningen. Oorspronkelijk richtte Kabelnoord zich alleen op het noordoosten van Friesland, het basisgebied van de aanbieder. In 2016 besloot Kabelnoord zich in te gaan zetten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van alle gemeenten in de provincie Friesland. Dit project leidde er uiteindelijk toe dat zich niet alleen buiten het kerngebied Noordoost-Friesland ging begeven maar ook in de provincie Groningen. Het bedrijf werkt daar samen met Snel Internet Groningen. De provider heeft er nu voor gekozen de dienstverlening in de provincie Groningen te staken.

Onvi

“In samenwerking met provider Onvi bieden we iedere klant een oplossing.“, aldus de provider op haar website. Iedereen behoudt volgens de kabelaar zijn snelle aansluiting en kan gebruik blijven maken van internet, televisie en/of telefonie. Meer informatie staat op de website van Onvi.