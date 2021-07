Kermis FM dit jaar landelijk te horen via DAB+

Vanaf 16 juli zendt evenementenzender Kermis FM weer uit vanaf de Tilburgse Kermis. De radiozender is in vrijwel heel Nederland te horen via de digitale ether (DAB+). De Tilburgse Kermis duurt tot en met 25 juli.

Tilburgse Kermis

Kermis FM is hét mediaplatform van de Tilburgse Kermis die vanaf 16 juli plaatsvindt in Tilburg. “Tien dagen lang vertellen we je alles wat er op en rond de kermis gebeurt. Dat doen we op alle denkbare platforms. We maken radio, televisie en houden een site bij met het laatste nieuws“, aldus de radiozender. In verband met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is er dit jaar een aangepaste kermis: De Vakantiekermis.

Vrijwilligers

Kermis FM wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alles bij elkaar werken er zo’n tweehonderd mensen mee. Van cameramensen tot presentatoren en van technici tot dj’s. “Onder onze vrijwilligers zitten elk jaar veel gevestigde namen uit medialand, maar tegelijkertijd is Kermis FM ook een kweekvijver voor nieuw talent“, aldus de radiozender.

Luisteren

Kermis FM zendt uit via radio, televisie en Internet. Landelijk is de radiozender te beluisteren via DAB+ op kanaal 7D. In de regio Tilburg is de radiozender te beluisteren op 105.9 FM. Daarnaast is de evenementenzender wereldwijd te volgen via Internet.

Meer informatie: https://www.kermisfm.nl/