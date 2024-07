De Tilburgse Kermis is dit jaar weer live te volgen via evenementenzender Kermis FM. Kermis FM brengt de grootste kermis van de Benelux van 19 tot en met 28 juli landelijk op radio en tv. De uitzendingen zijn landelijk te volgen in de digitale ether (DAB+) en via Internet.

OUTtv

Op Roze Maandag zijn de uitzendingen ook te volgen in Nederland en België via OUTtv. De Roze Maandag Express, Pride Walk en alle andere festiviteiten zijn live te volgen.

Programmering

In de programmering zijn veel bekende namen te horen die aan het begin van hun media-carrière bij Kermis FM te horen waren, zoals Niels van der Veen (Radio 538), Bas Menting (Radio 538), Antoinette van der Weerdt (NPO Radio 1), Henri Haan (Yoursafe Radio) en Thomas van Groningen (WNL). Daarnaast komen ook Morad El Ouakili (NPO Radio 2), Barry Paff (100%NL) en Frank van ‘t Hof (Radio Veronica) naar Tilburg om radio te maken.

Uitzendingen

De uitzendingen van Kermis FM zijn live online te volgen via KermisFM.nl/live, de App (Android / iPhone), 105.9 FM in de regio Tilburg, DAB+ (landelijk), en op Roze Maandag via OUTtv.

Televisie

Op Kermis FM Teevee is de kermis de hele dag de kermis live te zien, maar daarnaast maken we ook programma’s. Elke avond om 21:00 uur is het tijd voor de Updeet waarin we de kermisdag samenvatten. In het programma ‘Oké Houdoe’ hebben we aandacht voor de mensen die naast een attractie blijven staan. Daarnaast zijn ook de Kermisrun, Roze Maandag Express en Pride Walk en het afsluitende vuurwerk live te volgen.