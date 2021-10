Kerst weer van start bij Sky Radio en Qmusic

Zowel Sky Radio als Qmusic hebben vandaag, 1 oktober, weer hun jaarlijkse kerstzenders in de lucht gebracht: Sky Christmas en Q-Christmas.

Sky Christmas

Sky Radio lanceert vandaag ‘Sky Christmas’. “Het online kerstradiostation met non-stop de beste kersthits voor kerstfans die nu al in de stemming willen komen voor de mooiste tijd van het jaar. Sky Radio Christmas brengt een mix van bekende kersthits als ‘Last Christmas’ van Wham! en ‘All I Want For Christmas’ van Mariah Carey, standards als Bing Crosby’s ‘White Christmas’ en ‘The Christmas Song’ van The Carpenters en recentere kerstmuziek zoals ‘You Make It Feel Like Christmas’ van Gwen Stefani en ‘Santa Baby’ van Ariana Grande” aldus de radiozender op haar website. ‘Sky Christmas’ is vanaf nu te beluisteren via skyradio.nl, de gratis Sky-app, JUKE, DAB+ of deze link.

Q-Christmas

Online is Q-Christmas te horen via de website van Q Music. De radiozender vervangt de themazender Qmusic Summer. Luisteren kan via de website van Qmusic of deze link.

