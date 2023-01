Vandaag zijn de eerste twee afleveringen van een podcastserie over Alfred Lagarde te beluisteren. De serie met de titel ‘More Than A Feeling’ is gemaakt door KINK-dj Tim op het Broek.

25 jaar geleden

Vandaag, zondag 1 januari 2023, is het exact 25 jaar geleden dat Alfred Lagarde overleed. De DJ sprak de afgelopen tijd met mensen uit het leven van oud KINK-dj ‘Big Al’, en al hun verhalen over de meest rock ’n roll dj van Nederland zijn nu te horen in de podcast More Than A Feeling. De komende periode worden er nog meer afleveringen uitgebracht.

“Wie was Alfred Lagarde?”

“Alfred Lagarde is in mijn jeugd heel dominant aanwezig geweest. In iedere radiocommercial was hij te horen en natuurlijk onnavolgbaar in zijn radioprogramma’s. Ik werd geïnspireerd door zijn passie voor muziek en zijn energie. Maar tegelijk heb ik me jaren afgevraagd; wie was Alfred Lagarde? Wie ging er schuil achter die stem? Dat probeer ik te ontrafelen. Het verhaal van de grootste rock and roll dj van Nederland.” aldus Tim op het Broek over zijn podcast.

De eerste twee afleveringen van de Alfred Lagarde podcast staan sinds vandaag online. Luisteren kan via de KINK app, je favoriete podcastapp, of kink.nl/lagarde

KINK Classics

Vanavond tussen 18:00 en 20:00 hoor je op ons themakanaal KINK Classics twee uur lang muziek waar Alfred Lagarde veel van hield. Luisteren naar KINK Classics kan via DAB+ of Internet.