KINK en OOR! lanceren nieuwe podcast: ‘OOR-LOG’

KINK en muziekmagazine OOR! lanceren een nieuwe podcast met de titel ‘OOR-LOG’. De eerste aflevering staat inmiddels online.

OOR! bestaat 50 jaar

Dit jaar bestaat OOR! 50 jaar. “Dat is een halve eeuw aan ontmoetingen met de meest boeiende, gekke en innemende muzikanten. Duizenden (kranten)pagina’s vol gepeperde meningen over de popcultuur van dát moment. Deze historie vormt de basis van OOR-log, een podcastserie van KINK.”, aldus het magazine op haar website.

Podcast

Presentator Tim op het Broek neemt de luisteraar elke aflevering mee naar een bepaalde periode in de historie van OOR. Hierin bespreekt hij onder andere de coverstories van dat moment en licht hij recensies uit onder de noemer ‘Met de oren van nu’.

Eerste aflevering

De eerste aflevering staat nu online en zoomt in op het beginjaar 1971. Oprichter Barend Toet vertelt over de chaotisch begindagen van de muziekkrant en zijn klassieke reportage met The Band. En wat zei OOR toen over klassieke albums als What’s Going On (Marvin Gaye) en RAM (Paul McCartney)?

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, de KINK App of KINK.nl.