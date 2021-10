Vanaf maandag 25 oktober is op radiozender KINK bijna twee weken lang de KINK 1500 te beluisteren.

Stemmen

Afgelopen weken hebben de luisteraars van de radiozender kunnen stemmen op hun favoriete alternatieve tracks. “Al deze stemmen hebben we bij elkaar gegooid en geteld en nu is daar

het eindresultaat”, aldus de radiozender. De hele lijst vind je hier.

Muse

Muse is de meest genoteerde artiest, ze staan met 20 nummers in de lijst, gevolgd door Nirvana en Foo Fighters, die beide 17 keer in de lijst staan. ‘How Not To Drown’ van CHVRCHES (feat. Robert Smith) is de hoogste nieuwe binnenkomer op positie 81. ‘Red’ van Ramkot komt de lijst binnen op positie 97. De top 10 van de lijst is nog niet definitief en hierop kan de komende periode nog gestemd worden.

KINK 1500

Vanaf maandag 25 oktober 9.00 uur is de KINK 1500 twee weken lang te horen op de radiozender. “We beginnen om 09:00 uur en daarna hoor je de lijst iedere dag van 08:00 tot 19:00 uur. Om 19:00 uur heb je een tweede kans om niks te missen: dan starten we opnieuw met de lijst van de dag.”

De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet.