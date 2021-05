KINK week lang in het teken van de ‘zeroes’ tijdens Zeroes Week

KINK staat vanaf aanstaande zaterdag een week lang in het teken van de zeroes tijdens ‘Zeroes Week’.

2000 tot en met 2009

“Een week lang dompelen we ons onder in de tijd van krabbelen op Hyves, CD’s branden en later je iPod volgooien met gedownloade muziek. Op KINK hoor je vanaf zaterdag de beste alternatieve muziek van 2000 tot en met 2009!“, aldus de radiozender.

Zeroes Week

Vanaf zaterdag 15 mei start de radiozender de Zeroes Week. Vanaf zaterdag hoor je de hele week van 6:00 uur tot 19:00 uur muziek uit de zeroes op de radiozender. Elke dag staat er een Classic Zeroes Album in de spotlight. “Gedurende de dag hoor je verschillende tracks van het album en kun jij stemmen op je favoriete nummers. Iedere dag zenden we om 18:45 de Top 3 van het album uit.“, aldus de radiozender.

Top 100

Op vrijdag 21 mei hoor je op KINK de Zeroes Top 100. Op de radiozender worden dan de 100 hoogst genoteerde Zeroes-tracks uit de KINK 1500 uitgezonden.

DAB+ Radio

De gehele week worden er prijzen weggegeven. Luisteraars maken kans op een DAB+ Radio. Luisteren naar de radiozender kan via DAB+, via de app van de radiozender en wereldwijd via

Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.

