KINK zendt komende twee weken de KINK 1500 uit

Vanaf aanstaande maandag, 19 oktober, tot en met vrijdag 30 oktober is op KINK de lijst KINK 1500 te horen. De lijst bevat de 1500 beste alternatieve tracks ooit gemaakt uit in de KINK 1500.

Stemmen

De KINK 1500 is op basis van meer dan honderdduizend stemmen samengesteld. De lijst is vanaf maandag 19 oktober vanaf 9 uur bijna twee weken lang te horen op de radiozender. De lijst wordt elke dag uitgezonden tussen 6 uur in de morgen en 1 uur in de nacht met DJ’s als Michiel Veenstra, Tessa Mol, Stefan Koren, Jasper Leijdens, Tim op het Broek, Metha de Vos en Jim Vorwald.

Lijst

De gehele lijst vind je op de website van de radiozender. De definitieve volgorde van de top 10 is echter nog niet bepaald en wordt de komende weken samengesteld door de luisteraars. Stemmen kan via de website van de radiozender.

Luisteren

KINK is in heel Nederland te beluisteren in de digitale ether via DAB+ (kanaal 11C) en wereldwijd via Internet.

Sociale media:

