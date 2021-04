Klanten van KPN met Interactieve Televisie en de juiste ontvanger kunnen het Eurovisie Songfestival volgen met Dolby Atmos geluid.

Eurovisie Songfestival

Tijdens het Eurovisie Songfestival, dat van 18 tot en met 22 mei wordt gehouden in Rotterdam, zal KPN een speciaal testkanaal aanbieden via haar dienst Interactieve Televisie waar het songfestival met Dolby Atmos-geluid gevolgd kan worden. Dit testkanaal wordt tijdelijk uitgezonden via kanaal 109.

“Realistisch geluid”

Dolby Atmos is een technologie voor audio apparatuur waarbij het het geluid ook naar het plafond gestuurd en weerkaatst wordt naar je luisterpositie. De toegevoegde waarde hiervan is dat het geluid van films en series realistisch wordt. Net als veel Dolby-technieken vond Atmos zijn oorsprong in de bioscoopzaal. Meer informatie over de techniek vind je hier.

Nieuwste ontvanger nodig

Klanten van KPN moeten wel beschikken over de nieuwste ontvanger voor Interactieve Televisie en een TV of Soundbar die Dolby Atmos ondersteunt. Meer informatie is hierover te vinden op de website van KPN.