Zondagmiddag is de klassieker in de Eredivisie tussen Feyenoord en Ajax live te zien op ESPN 1. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Klassieker

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax wordt bestempeld als de “klassieker” in de Eredivisie. Feyenoord uit Rotterdam staat momenteel bovenaan in de Eredivisie, Ajax uit Amsterdam op de derde plek. De wedstrijd in de Kuip wordt gespeeld met extra beveiligingsmaatregelen.

Maatregelen

Het veld van De Kuip zal tijdens de Klassieker worden afgeschermd door netten, een extreme maatregel in het Nederlandse voetbal die ook invloed zal hebben op de kijkervaring thuis. De metershoge netten zijn neergezet om te voorkomen dat supporters voorwerpen op het veld gooien. Het gevolg van de maatregel is dat niet alleen in het stadion maar ook tijdens de tv-uitzending palen en netten in beeld te zien zullen zijn die het zicht belemmeren.

“Het is betreurenswaardig dat zo’n verregaande maatregel nodig wordt geacht tijdens een van de mooiste wedstrijden van het jaar“, zegt Maarten van Rooijen, woordvoerder van ESPN. “Maar veiligheid dient altijd voorop te staan, dus we gaan onze uiterste best doen om er zo goed mogelijk mee om te gaan en de impact voor de kijkers thuis zoveel als mogelijk te beperken. Maar dat het gevolgen heeft voor de kijkervaring lijkt helaas onontkoombaar.”

ESPN 1

De wedstrijd is vanaf 14.30 uur te zien op ESPN 1. Deze zender is bij vrijwel alle digitale televisie-aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo op kanaal 421 (vanaf februari ook op kanaal 18) en bij KPN op kanaal 14. Alle overige kanalen vind je hier. Een uitgebreide voorbeschouwing met Milan van Dongen, Hans Kraaij Jr. en Kees Kwakman is vanaf 13.30 uur te zien op ESPN 4. Voor dit kanaal is vaak een aanvullende abonnement nodig.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen via onder andere NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en Radio Rijnmond Sport op Radio Rijnmond.