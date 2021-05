KPN breidt aanbod HD-zenders uit bij Interactieve Televisie

KPN heeft sinds kort een aantal televisiezenders opgewaardeerd naar HD-kwaliteit bij haar dienst Interactieve Televisie.

HD-kwaliteit

De televisiezenders Crime Investigation (kanaal 44), Arte (kanaal 49), Euronews (kanaal 62), Rai Uno (kanaal 96) en 192 TV (kanaal 113, Pluspakket) worden nu in HD-kwaliteit aangeboden via Interactieve Televisie. Daarnaast worden ook de erotiekzenders Erotique Boutique (kanaal 651), Pure Babes (kanaal 652) en Pornhub TV (kanaal 653) aangeboden in HD-kwaliteit.

Zenderlijst

KPN heeft de opwaardering van de zenders zelf nog niet gecommuniceerd. Meer informatie is te vinden in het forum van de aanbieder. De nieuwe zenderlijst voor KPN Interactieve Televisie is hier te vinden. Enige tijd geleden had KPN al NPO Extra 2 (kanaal 88) opgewaardeerd naar HD-kwaliteit. Deze zender is bij alle aanbieders van digitale televisie tot 1 juni te zien in het basispakket.