NPO 2 extra langer gratis beschikbaar bij tv-aanbieders

NPO 2 extra is tot 1 juni bij alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Eerder was het de bedoeling dat de zender tot 1 april gratis beschikbaar zou zijn. Inmiddels heeft de NPO aangegeven dat de zogenaamde “free view” periode is verlengd tot 1 juni. Via de zender is sinds 1 december 2020 een speciale cultuurprogrammering te zien.

Cultuur

De digitale themazender NPO2 Extra wordt door de publieke omroep ook de komende maanden ingezet voor het uitzenden van nieuwe voorstellingen en concerten. Gedurende deze maanden worden vooral veel muziek-, theater- en dansproducties uitgezonden. Het gaat hierbij om nieuwe producties, die vanwege coronamaatregelen niet in theaters en schouwburgen vertoond konden worden, en om filmopnames van bestaande producties uit het archief van onder meer het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Kijken

Deze themazender NPO 2 extra is voor iedereen online beschikbaar via de NPO-app en NPO.nl, maar de komende maanden ook via het kabelnetwerk voor zoveel mogelijk abonnees van de meeste grote tv-aanbieders.

Ziggo: 222

KPN: 88

Tmobile: 381

Kabelnoord: 53

Youfone: 31

Caiway: 44

De volledige programmering van NPO 2 extra is dagelijks te vinden via NPO Start of via de gidsfunctie van de kabelbedrijven.