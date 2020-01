KPN breidt zijn wifi-aanbod voor klanten uit met de introductie van KPN SuperWifi, een eenvoudig te installeren en krachtige wifi-oplossing voor consumenten en kleinzakelijke klanten die thuis of op kantoor een nóg sneller internet willen. De oplossing is gebaseerd op mesh-technologie. Dit bericht de provider vandaag in een persbericht.

Geen kabels

Met de SuperWifi punten kunnen klanten overal in huis of klein kantoor een betrouwbaar en snel wifinetwerk creëren, zonder kabels te trekken. Deze oplossing maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met hoge wifisnelheden HD-content zoals YouTube en Netflix te streamen zonder haperingen, ook op zolder.

Mesh-technologie

Deze wifi-uitbreiding maakt gebruik van de mesh-technologie. Samen met de Wifi Manager en de KPN Thuis app zijn de SuperWifi punten snel en zonder technische kennis te installeren en te optimaliseren. De SuperWifi punten nemen automatisch de inloggegevens en het wachtwoord van het modem over en ze werken slim met elkaar samen om de bandbreedte te verdelen zodat de verbonden apparaten automatisch verbinden met het beste wifisignaal. De Wifi Manager in de KPN Thuis app geeft inzicht in de prestaties van het netwerk en laat zien welke apparaten er verbonden zijn.

Niet nieuw

Overigens is de oplossing van KPN al een tijdje op de markt maar de provider heeft er vandaag middels een persbericht extra aandacht aan gegeven. Voor meer informatie www.kpn.com/superwifi