KPN brengt KPN TV app naar Android TV

Sinds kort kunnen alle KPN-klanten met een iTV abonnement gebruik maken van de KPN TV app op hun Android TV toestel.

“Nieuw hoofdstuk”

“Ongeveer twee jaar geleden begon ons avontuur toen we de KPN Smart TV app presenteerden, toen nog geschikt voor Smart TV’s van Samsung uit 2017 en nieuwer. Een halfjaar later volgde ook een Smart TV app voor LG TV’s uit 2017 en nieuwer. En nu voegen we hier dus een nieuw hoofdstuk aan toe: de KPN Android TV app“, aldus KPN op haar website.

Bètaversie

De Android TV app bevindt zich nog in een bètafase. Dit betekent dat we de app al in een vroeg stadium beschikbaar maken, om de technische werking en stabiliteit van de app te testen. “Het kan dus gebeuren dat de app nog niet 100% goed werkt”, aldus KPN.

Beschikbaarheid

De Android TV app werkt op alle apparaten met Android TV besturingssysteem. Dit zijn bijvoorbeeld sommige televisies van Sony en Philips, mediaspelers zoals de Nvidia Shield of de Xiaomi box, en binnenkort ook de nieuwste Chromecast Sabrina (zo gauw deze officieel uitgebracht wordt in Nederland). Op dit moment werkt de app nog niet op de Fire TV stick van Amazon, maar ondersteuning hiervoor volgt zeer binnenkort.

Verbeteringen

Er komen volgens KPN nog een aantal verbeteringen aan in de app. “We hebben een aantal verbeteringen gepland staan! Denk bijvoorbeeld aan een speciale EK pagina waar je alle wedstrijden en programma’s rondom het EK kunt vinden, of het aanmaken van favoriete zenders.”.

Meer informatie via de website van KPN.