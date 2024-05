Per 1 mei is KPN gestart met de doorgifte van nieuwe tv kanalen voor blinden en slechtzienden. Het gaat om kanalen met Audio Descriptie en “Klarsprache”

Bestaande zenders, nieuwe kanalen

Voor de NPO biedt KPN al kanalen aan met Gesproken Ondertiteling (GOS, op kanaal 191-193). Per 1 mei is deze dienst ook beschikbaar voor Engelse en Duitse zenders. “We voegen kanalen met Audio Descriptie toe, en ook Klarsprache voor enkele Duitse zenders“, aldus KPN.

Nieuwe kanalen met Audio Descriptie

Voor de beide BBC zenders, en een handvol Duitse zenders komen er kanalen met Audio Descriptie. Dit wil zeggen dat er een voice over te horen is die beschrijft wat er in beeld gebeurt. De kanalen zijn op de tv-ontvanger, en in de verschillende apps, te herkennen aan het AD logo aan het einde van de regel waar ook uitzendtijd e.d. te zien zijn. Het gaat om de volgende kanalen: BBC One AD: kanaal 181, BBC Two AD: kanaal 182, Das Erste AD: kanaal 183, ZDF AD: kanaal 184, NDR AD: kanaal 185, WDR AD: kanaal 186 en 3Sat AD: kanaal 187.

“Klarsprache”

Voor Das Erste en ZDF biedt KPN sinds 1 mei ook kanalen met Klarsprache aan. Dit zijn kanalen waarbij het audiosignaal zo wordt bewerkt dat spraak duidelijker te horen is dan omgevingsgeluiden.

Ook deze kanalen zijn op de ontvanger, en in de verschillende apps, te herkennen aan het AD logo aan het einde van de regel waar ook uitzendtijd e.d. te zien zijn. Het gaat om de volgende kanalen Das Erste KS/OT: kanaal 195 en ZDF KS/OT: kanaal 196.

Meer informatie via deze pagina.