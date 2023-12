Het dataverkeer op de netwerken van KPN is afgelopen jaar weer verder gestegen. Op het mobiele netwerk nam het verkeer met zo’n 25% toe en nieuwe dagrecords zijn toe te schrijven aan streamingverkeer tijdens verschillende Formule 1 races, de drukste momenten van het jaar. Ook thuiswerken, videobellen en gaming blijven populair, aldus KPN in een persbericht.

Thuiswerken

Thuiswerken kreeg tijdens de coronapandemie een boost, sindsdien is een zaagtand patroon in het netwerk van KPN te zien met elk heel en half uur een piekje omdat mensen inbellen in een video-call (zoals Teams & Zoom). Dit patroon is anno 2023 nog altijd zichtbaar, met name op maandag, woensdag en vrijdag. De favoriete thuiswerkdagen van Nederlanders, inbellen om 10:00, 11:00 uur en 14:00 uur in een videocall is daarbij het populairst.

Dinsdag en donderdag zijn de populairste kantoordagen, het zijn ook de dagen met flinke files op de weg. Op dinsdag en donderdag noteert KPN steevast zo’n 5 tot 10% meer mobiel verkeer ten opzichte van de andere doordeweekse dagen, mede omdat veel mensen woon-werkverkeer hebben en dan meer gebruik maken van mobiel internet.

Roamingverkeer stijgt flink in 2023

Ook het vakantie gerelateerde roamingverkeer steeg afgelopen jaar fors. Zo noteerde KPN tot wel 50% meer data vanaf de Europese wintersportbestemmingen in vergelijking met 2022. En ook in de zomermaanden was er duidelijk meer dataverkeer vanuit populaire vakantiebestemmingen. Frankrijk was de populairste bestemming, gevolgd door Duitsland en Spanje.