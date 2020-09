In de loop van oktober kunnen alle mobiele abonnees (consumenten en kleinzakelijk) van KPN kiezen voor een digitale simkaart; de e-sim.

E-sim

De ondersteuning van e-sim is ingebouwd in steeds meer smartphones en de opvolger van de traditionele simkaart. Hierdoor is er geen plastic kaartje meer nodig, wat beter is voor het milieu, maar de e-sim is ook gemakkelijker. Bij een nieuw abonnement of een simwissel is wachten op een nieuwe simkaart niet meer nodig.

Een ander voordeel is dat er ruimte ontstaat voor een extra simkaart (dual-sim) waardoor je bijvoorbeeld ook makkelijk kunt schakelen tussen een privé- en werknummer. De e-sim kan zodra beschikbaar gemakkelijk geactiveerd worden via de MijnKPN-app.

Aanpassing abonnementen

Naast de introductie van de e-sim komt KPN ook met een aanpassing in haar mobiele abonnementen. Klanten die relatief weinig mobiele data nodig hebben, krijgen bij KPN vanaf vandaag meer waar voor hun geld want de prijs van de 2GB en 5GB bundel gaat met EUR 2,50 omlaag.

Klanten die juist veel data nodig hebben krijgen nog meer data tot hun beschikking. De 10GB bundel wordt vervangen door 15GB en de 20GB bundel maakt plaats voor 25GB. Het populaire aanbod, Unlimited van KPN, blijft in prijs gelijk.

Hussel

Klanten die het mobiele abonnement combineren met vaste diensten van KPN zoals bijvoorbeeld Internet of Internet & TV (Hussel) krijgen maandelijks korting op het abonnement die kan oplopen tot EUR 7,50. Ook met de nieuwe mobiele abonnementen biedt KPN iedereen toegang tot 5G.

Meer informatie via website KPN.

Sociale media: