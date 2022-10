KPN-klanten kunnen de streamingdienst HBO Max drie maanden gratis bekijken. Zo viert KPN samen met bestaande klanten de komst van de streamingdienst bij KPN. Sinds vorige week is de streamingdienst via KPN beschikbaar voor 3,6 miljoen huishoudens in Nederland.

Toevoegen aan abonnement

KPN-klanten kunnen sinds deze maand een HBO Max Standaard abonnement toevoegen aan hun Internet, TV of Mobiel abonnement. Daarmee kunnen ze op drie apparaten tegelijk streamen, vijf persoonlijke profielen aanmaken en maximaal 30 films of series downloaden. Het abonnement kost €7,99 per maand. Combineert een klant KPN Internet, Mobiel en HBO Max, dan krijgt hij bovendien ook nog eens maandelijks 5 euro Entertainmentkorting.

Cadeau

HBO Max kan eenvoudig online, via de klantenservice, in de winkel of gewoon via de MijnKPN app toegevoegd worden aan het KPN Internet, TV of Mobiel abonnement. Tot 17 november kan het HBO Max cadeau in de app en online geactiveerd worden.