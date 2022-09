Nederlanders zijn de afgelopen maanden weer massaal op zomervakantie geweest aldus KPN. Samen met debuitenlandse telecomoperators verwerkte KPN recordhoeveelheden dataverkeer van Nederlanders op zomervakantie. Er werd 60% meer data verbruikt vanaf Europese vakantieadressen ten opzichte van de vorige zomer.

Reislustiger

Uit een analyse van het roamingverkeer blijkt dat Nederlanders reislustiger waren dan in de zomer van 2021. Dat Frankrijk weer een populaire vakantiebestemming was, is in het roamingverkeer duidelijk terug te zien. Ook de Spaanse en Italiaanse netwerken werden druk bezocht door Nederlanders.

Met een toename van 60% groeit het roamingverkeer zelfs harder dan de jaarlijkse toename van het dataverkeer van zo’n 30 tot 50%. De rem lijkt er dus helemaal af om op vakantie te bellen en internetten met de smartphone. En omdat Nederlanders steeds grotere databundels hebben verkiezen ook meer en meer vakantiegangers 4G en 5G boven de (camping)-wifi.

Piek

De drukste dagen zijn de zaterdagen en in mindere mate de zondagen in juli. Dat zijn de ‘zwarte zaterdagen’ waarop Nederlanders massaal afreizen naar de vakantiebestemming. Terwijl ze op de snelwegen naar het zuiden vaststaan wordt er volop gebruik gemaakt van de digitale snelwegen.

Navigatieapps en onderweg films en muziek streamen

Veel automobilisten gebruiken bijvoorbeeld een navigatie-app en er worden ook steeds meer films en muziek gestreamd door reizigers. Week 32, de tweede week van augustus, is de drukste week qua roaming verkeer. Waarschijnlijk waren toen de meeste Nederlanders op reis. En nooit eerder werd er in een maand zoveel roaming verkeer gegenereerd als afgelopen augustus.

Bron: persbericht KPN