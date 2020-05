KPN voert prijs- en zenderwijzigingen door per 1 juli

KPN voert per 1 juli een aantal zenderwijzigingen door bij haar dienst Interactieve Televisie. Daarnaast zullen per die datum een aantal abonnementstarieven worden aangepast.

Zenderwijzigingen

Per 1 juli vinden er een aantal zenderwijzigingen plaats bij KPN’s Interactieve Televisie. In het basispakket wordt de televisiezender Crime & Investigation toegevoegd op kanaal 44. De zender maakt nu nog onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

De erotiekzender Secret Circle wordt per 1 juli vervangen door Pure Babes (kanaal 652). De Duitse publieke televisiezender is vanaf 1 juli te zien op kanaal 47. In het Pluspakket wordt de erotiekzender Meiden van Holland Hard vervangen door Pornhub TV (kanaal 653). Daarnaast worden er in het Erotiek-pakket een aantal zender vervangen.

De radiozender 40 Up Radio verdwijnt per 1 juli uit het aanbod. Per 1 mei is de doorgifte van Classics Only al gestopt. Een compleet overzicht vind je hier.

Prijswijzigingen

Daarnaast voert KPN de komende periode een aantal prijswijzigingen door. “We voeren een inflatiecorrectie van 2,6% door op de internetabonnementen, behalve de Hussel abonnementen. Daarnaast verhogen we de abonnementsprijzen van Vast Bellen (PSTN) en Digitenne (only) met 1 euro per maand. De abonnementskosten voor Belbudget wordt niet verhoogd.“, aldus KPN. Een overzicht van de prijswijzigingen bij de aanbieder vind je hier.

