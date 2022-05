Per 1 juli zullen de prijzen van KPN Internet abonnementen stijgen met gemiddeld € 1,90 per maand. Dit bericht KPN op haar website. Per 1 september veranderen de prijzen van XS4ALL Internet abonnementen.

“Kwaliteit waarborgen”

KPN verhoogt volgens het bericht op de website van de aanbieder de prijzen om de kwaliteit van het netwerk te kunnen borgen in de toekomst. “Ondanks dat het gebruik van het netwerk gigantisch is toegenomen, voeren zowel KPN als XS4ALL een gematigde prijsverhoging door. Dankzij deze prijsverhoging kan XS4ALL samen met KPN blijven investeren in de kwaliteit van het netwerk en de veiligheid voor klanten”, aldus de aanbieder. Klanten worden persoonlijk via een email op de hoogte gesteld van de prijsverhoging.

KPN Cloud

Klanten van de aanbieder kunnen vanaf nu wel gebruik maken van de KPN Cloud. “Voortaan krijg je bij je KPN e-mailaccount gratis KPN Cloud. Je krijgt 10 GB extra opslagruimte voor het opslaan van je foto’s of het delen van bestanden”, aldus de aanbieder.

Bellen

Ook de abonnementsprijzen van BelBasis, BelVrij Weekend, BelVrij Avond & Weekend en BelVrij Altijd gaan omhoog. Per 1 augustus moet hier 1 euro per maand meer voor worden betaald. Digitenne abonnementen of andere diensten veranderen niet in prijs.

