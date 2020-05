KPN voert vernieuwingen bij Interactieve Televisie door

KPN voert diverse vernieuwingen in haar dienst Interactieve Televisie door. Niet alleen op de digitale ontvanger in de huiskamer zijn deze vernieuwingen zichtbaar maar ook in de app voor tablet en smartphone van de dienst.

Nieuwe vormgeving

KPN gaat de komende periode nieuwe functionaliteit toevoegen aan haar dienst Interactieve Televisie. Hiervoor wordt er de komende periode nieuwe software uitgerold naar de digitale ontvangers in de huiskamer. KPN heeft de vernieuwingen enige tijd geleden al aangekondigd.

De menu’s van de ontvanger hebben een opfrisbeurt gekregen en de belangrijkste functies zijn beter zichtbaar. Op de website van KPN is een overzicht van de nieuwe functionaliteiten te vinden. De nieuwe software wordt de komende periode gefaseerd uitgerold.

App

Ook de mobiele app van Interactieve Televisie van KPN heeft een vernieuwing ondergaan. Via de app van KPN voor de iPad van Apple is het nu mogelijk om gebruik te maken van picture-in-picture mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn onlangs ook toegevoegd in de Android versie van de app.

Een andere verbetering is dat je bij het streamen naar een Chromecast nu makkelijker dertig seconden terug en vooruit kan spoelen. Ondersteuning voor Apple TV en Airplay ontbreekt nog steeds in de iOS-versie van de app. Meer informatie over de app in Apple Appstore en Google Playstore.