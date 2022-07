De provincie Flevoland heeft het geluidskunstwerk Engelen/Angels van Moniek Toebosch uit 1994 aangekocht en opgenomen in het register ‘collectie landschapskunst Flevoland. Het project staat bekend als de Engelenzender.

Engelenzender

Wie tussen 1994 en 2000 over de Houtribdijk reed tussen Enkhuizen en Lelystad kon afstemmen op FM-frequentie 98.0 en engelen horen zingen. Deze zogeheten Engelenzender was een kunstwerk van Moniek Toebosch (1948-2012). Toebosch wilde met dit audiokunstwerk een persoonlijke schuilplaats bieden, waarbij ze de auto transformeerde tot een soort eigentijdse wegkapel. Op de 26 km lange Houtribdijk, midden in het IJsselmeergebied tussen het Markermeer en het IJsselmeer, vond zij het ideale ‘lege’ landschap voor de juiste beleving van haar engelengezang.

Via een app

31 december 1999 werd de zender uit de lucht gehaald, omdat de kunstenaar vond dat de engelen genoeg gezongen hadden. Tijdens het ziekbed van Moniek Toebosch kwam de vraag van diverse betrokken om de engelen opnieuw te laten klinken. Toebosch stemde daarmee in. In 2019 blies Museum de Fundatie in Zwolle, in samenspraak met de erven Toebosch, de Engelenzender tijdelijk nieuw leven in, in de vorm van de smartphone-app ‘Engelen/Angels’. Net als bij de oorspronkelijke FM-frequentie zingen de engelen van de app alléén in de onmiddellijke nabijheid van de Houtribdijk. Het kunstwerk werd afgelopen jaren beheerd door Rijkswaterstaat.

Provincie

Om het kunstwerk voor de toekomst te behouden “en optimaal te ontsluiten voor publiek” is het door de provincie aangekocht van de erven. De provincie brengt het beheer en behoud van het kunstwerk onder bij de Stichting Kunstmuseum Flevoland, die onder de naam M. momenteel met verschillende projecten de plannen voor een nieuw kunstmuseum test.

Met de aankoop van het geluidskunstwerk door de provincie gaat het beheer en onderhoud van het kunstwerk per 1 januari 2023 over naar M. als toekomstig conservator van de collectie landschapskunst. Op termijn is het de bedoeling dat beide organisaties samengaan zodat de kennis en bekendheid van de collectie landschapskunst optimaal kan groeien.

De app vind je Apple’s App Store en Google’s Playstore.